Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı CANLI İZLE | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor.
Fenerbahçe Beko 9. hafta mücadelesinde Alman ekibi Bayern Münih'i konuk ediyor.
Temsilcimizin 8 maçta 6 galibiyeti bulunuyor.
Fenerbahçe Beko - Bayern Münih karşılaşmasını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...
CANLI
1. PERİYOT SONUCU: F.Bahçe Beko 13-21 Bayern Münih
2. PERİYOT SONUCU: F.Bahçe Beko 35-30 Bayern Münih
3. PERİYOT OYNANIYOR: F.Bahçe Beko 59-56 Bayern Münih
FENERBAHÇE BEKO - BAYERN MUNIH MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı 12 Kasım Salı günü saat 20.45'te başladı. S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.