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Haberler THY EuroLeague Fenerbahçe Beko - Bayern Münih canlı izle | THY Euroleague skor takibi

Fenerbahçe Beko - Bayern Münih canlı izle | THY Euroleague skor takibi

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. 9. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko Alman ekibi Bayern Münih'i konuk ediyor. Sarı lacivertliler 7. galibiyetini elde etmek için parkeye çıkıyor. Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2024 Salı 20:38 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2024 Salı 20:53
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Fenerbahçe Beko - Bayern Münih canlı izle | THY Euroleague skor takibi

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor.

Fenerbahçe Beko 9. hafta mücadelesinde Alman ekibi Bayern Münih'i konuk ediyor.

Temsilcimizin 8 maçta 6 galibiyeti bulunuyor.

Fenerbahçe Beko - Bayern Münih karşılaşmasını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

CANLI

1. PERİYOT OYNANIYOR: F.Bahçe Beko 9-10 Bayern Münih

FENERBAHÇE BEKO - BAYERN MUNIH MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı 12 Kasım Salı günü saat 20.45'te başladı. S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.

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