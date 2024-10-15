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Haberler THY EuroLeague

Fenerbahçe Beko 57-76 Kızılyıldız | MAÇ SONUCU - ÖZET

THY EuroLeague 3. hafta maçında Fenerbahçe Beko evinde Kızılyıldız'a 76-57 mağlup oldu. Temsilcimiz bu sezon ilk mağlubiyetini aldı.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2024 Salı 22:40 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2024 Salı 23:11
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Fenerbahçe Beko 57-76 Kızılyıldız | MAÇ SONUCU - ÖZET

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 3'üncü haftasında evinde konuk ettiği Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine 76-57 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi sarı-lacivertli ekipte 20 sayı üreten Nigel Hayes-Davis oldu. Kızılyıldız'da ise Joel Bolomboy 18 sayıyla oynadı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, ilk yenilgisini aldı. Kızılyıldız ise 3'üncü maçından da galibiyetle ayrıldı.

1. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 12-26 Kızılyıldız

2. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 31-38 Kızılyıldız

3. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 42-54 Kızılyıldız

4. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 57-76 Kızılyıldız

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