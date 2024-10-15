Fenerbahçe Beko 57-76 Kızılyıldız | MAÇ SONUCU - ÖZET

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 3'üncü haftasında evinde konuk ettiği Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine 76-57 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi sarı-lacivertli ekipte 20 sayı üreten Nigel Hayes-Davis oldu. Kızılyıldız'da ise Joel Bolomboy 18 sayıyla oynadı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, ilk yenilgisini aldı. Kızılyıldız ise 3'üncü maçından da galibiyetle ayrıldı.

1. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 12-26 Kızılyıldız

2. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 31-38 Kızılyıldız

3. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 42-54 Kızılyıldız

4. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 57-76 Kızılyıldız