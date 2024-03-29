Haberler THY EuroLeague Fenerbahçe Beko 103 - 68 Alba (MAÇ SONUCU - ÖZET) | THY EuroLeague

Fenerbahçe Beko 103 - 68 Alba (MAÇ SONUCU - ÖZET) | THY EuroLeague

THY EuroLeague'in 32. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, sahasında Alman temsilcisi Alba Berlin ile karşı karşıya geldi. Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri parkeden 103-68 galip ayrılarak 20. galibiyetini aldı.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 22:34 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 23:19
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Beko 103 - 68 Alba (MAÇ SONUCU - ÖZET) | THY EuroLeague

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında konuk ettiği Almanya'nın ALBA Berlin takımını 103-68 mağlup ederek 20. galibiyetine ulaştı.

Fenerbahçe Beko mücadeleye hızlı başlayarak ilk 1 dakikada 8-0'lık seri yakaladı. Temposunu sürdüren sarı-lacivertli ekip, ilk 7 dakikalık bölümü 26-13'luk skorla geçti. Kalan sürede de etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 34-18 galip tamamladı.

Sarı-lacivertliler ikinci çeyreğe Motley pota altından basketleriyle başlarken, ALBA Berlin'de Brown ve Delow'un üç sayılık basketleri farkı 14 sayıya indirdi: 38-24.

Karşılıklı basketlerle geçilen ikinci periyodun sonunda Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 52-40 önde gitti.

Taraftar desteğini arkasına alarak ikinci yarıya başlayan sarı-lacivertliler, ilk 5 dakikalık bölümde pota altında Motley'i iyi kullanarak farkı 18 sayıya çıkardı: 65-47.

Baskısını artırarak rakibini üst üste top kayıplarına zorlayan Fenerbahçe Beko, pota altı ve dış atışlardaki isabet yüzdesiyle son çeyreğe 30 sayılık farkla önde girdi: 83-53.

Müsabakanın son çeyreği karşılıklı sayılarla geçildi. İlk 5 dakikalık bölümde Fenerbahçe skoru 88-57 yaptı.

Karşılaşmanın kalan süresinde üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertli takım, parkeden 103-68'lik galibiyetle ayrıldı.

ALBA Berlin karşısında 50 sayı kaydeden Nigel Hayes-Davis, THY Avrupa Ligi'nde bir maçta en fazla sayı atan oyuncu ünvanını elde etti. Bir önceki rekor 49 sayıyla Anadolu Efes forması giyen Shane Larkin'e aitti.

Fenerbahçe Beko bu sonuçla 32. haftada 20. galibiyetini elde etti. THY Avrupa Ligi'nin son sırasında yer alan ALBA Berlin ise 27. kez mağlup oldu.

Sarı-lacivertli ekip ligin 33. haftasında 5 Nisan Cuma saat 20.45'te taraftarının önünde Anadolu Efes'i konuk edecek.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Milivoje Jovcic (Sırbistan), Gytis Vilius (Litvanya), Eduard Udyanskyy (Büyük Britanya)

Fenerbahçe Beko: Sertaç Şanlı 7, Hayes-Davis 50, Pierre 6, Dorsey 7, Calathes 2, Wilbekin 2, Motley 18, Tarık Biberoviç 6, Yam Madar 4, Papagiannis 1, Sestina, Şehmus Hazer

Alba Berlin: Schneider 2, Thomas 10, Hermannsson 12, Nikic 4, Olinde, Brown 17, Delow 5, Mattisseck 5, Samar 2, Koumadje 7, Bean 4

PERİYOT SONUÇLARI

1. Periyot: Fenerbahçe Beko 34-18 Alba Berlin

2. Periyot: Fenerbahçe Beko 52-40 Alba Berlin

3. Periyot: Fenerbahçe Beko 83-53 Alba Berlin

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

DİĞER
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş transfer çılgına döndü! Rachid Ghezzal'ın yerine Hollanda'nın göz bebeği
CHP'nin emanetçi çırağı Özgür Özel Filistinlileri 'terörist' ilan etti! YRP ve Fatih Erbakan'ın 'kazandırmaya' çalıştığı zihniyet bu
EURO 2024'ün favorileri açıklandı! Türkiye...
B. Münih'ten Sacha Boey kararı! G.Saray...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe Beko - A. Berlin | CANLI
Fenerbahçe Beko - Alba Berlin maçı ne zaman?
KONYA İFTAR VAKTİ 30 MART
BURSA İFTAR VAKTİ 30 MART
İZMİR İFTAR VAKTİ 30 MART
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Beko'dan evinde rahat galibiyet! F.Bahçe Beko'dan evinde rahat galibiyet! 22:34
Potadaki derbide zafer F.Bahçe'nin! Potadaki derbide zafer F.Bahçe'nin! 21:41
F.Bahçe'de A. Demirspor maçı hazırlıkları! F.Bahçe'de A. Demirspor maçı hazırlıkları! 21:37
G.Saray Ekmas deplasmanda kazandı! G.Saray Ekmas deplasmanda kazandı! 21:35
Trabzonspor'da Konyaspor mesaisi! Trabzonspor'da Konyaspor mesaisi! 21:32
"Türk futbolunda bir şeyleri değiştirmek istiyorum!" "Türk futbolunda bir şeyleri değiştirmek istiyorum!" 20:49
Daha Eski
Ali Koç'tan flaş Süper Kupa maçı açıklaması! Ali Koç'tan flaş Süper Kupa maçı açıklaması! 20:32
Abdullah Avcı akademi antrenörleriyle buluştu! Abdullah Avcı akademi antrenörleriyle buluştu! 20:23
F.Bahçe Beko - A. Berlin | CANLI F.Bahçe Beko - A. Berlin | CANLI 18:33
Beşiktaş'a durmak yok! Beşiktaş'a durmak yok! 18:24
PFDK'dan G.Saraylı isme 2 maç men! PFDK'dan G.Saraylı isme 2 maç men! 16:50
Bayern Münih - Dortmund maçı ne zaman? Bayern Münih - Dortmund maçı ne zaman? 16:45