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Fenerbahçe Beko THY EuroLeague'de Bayern Münih'i konuk edecek

Son dakika spor haberleri... THY EuroLeague'de mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe Beko 11 Ocak Perşembe günü sahasında Alman temsilcisi Bayern Münih'i ağırlayacak. İşte detaylar...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 09:37 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 09:46
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Fenerbahçe Beko THY EuroLeague'de Bayern Münih'i konuk edecek

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 21. haftasında 11 Ocak Perşembe günü Almanya temsilcisi Bayern Münih'i ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

Çift maç haftasında eski başantrenörü Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'ı 91-76 mağlup ederek 12. galibiyetine imza atan Fenerbahçe Beko Litvanyalı başantrenör Sarunas Jasikevicius'un, takımın başına geçmesinin ardından EuroLeague'deki 7. maçında 6. galibiyetini elde etti.

Yaptığı 20 maçta 12 galibiyet ve 8 yenilgiyle sahadan ayrılan sarı-lacivertli takım, play-off hattında yer alıyor.

Son olarak sahasında Real Madrid'e 92-71 kaybeden Bayern Münih ise geride kalan 20 haftada 8 galibiyet alırken, 12 kez kaybetti.

İki ekibin Almanya'da oynadığı karşılaşmada Fenerbahçe Beko rakibine 76-67 üstünlük sağlamıştı.

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