Anadolu Efes Olympiakos maçı CANLI (THY EuroLeague)

THY EuroLeague'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turnuvada 30. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes, Yunan ekibi Olympiakos'u konuk ediyor.

Bu heyecanlı maçın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

İŞTE CANLI PERİYOT SONUÇLARI:

1. Periyot sonucu: Anadolu Efes 26-21 Olympiakos

2. Periyot sonucu: Anadolu Efes 48-37 Olympiakos

(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)

ANADOLU EFES - OLYMPIAKOS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Olympiakos maçı TSİ 20.30'da başladı. Mücadele S Sport'ta canlı yayınlanıyor.