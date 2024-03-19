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Anadolu Efes Olympiakos maçı CANLI (THY EuroLeague)

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Turnuvada 30. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes sahasında Yunan ekibi Olympiakos'u konuk ediyor. Bu mücadelenin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2024 Salı 21:00 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2024 Salı 21:20
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Anadolu Efes Olympiakos maçı CANLI (THY EuroLeague)

THY EuroLeague'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turnuvada 30. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes, Yunan ekibi Olympiakos'u konuk ediyor.

Bu heyecanlı maçın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

İŞTE CANLI PERİYOT SONUÇLARI:

1. Periyot sonucu: Anadolu Efes 26-21 Olympiakos

2. Periyot sonucu: Anadolu Efes 48-37 Olympiakos

(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)

ANADOLU EFES - OLYMPIAKOS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Olympiakos maçı TSİ 20.30'da başladı. Mücadele S Sport'ta canlı yayınlanıyor.

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