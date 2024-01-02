Haberler Basketbol Fenerbahçe Beko 76-85 Kızılyıldız (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe Beko 76-85 Kızılyıldız (MAÇ SONUCU ÖZET)

THY EuroLeague'de 18. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko sahasında Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler bu mücadeleden 85-76'lık skorla mağlup ayrıldı. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 21:41 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 23:09
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Beko 76-85 Kızılyıldız (MAÇ SONUCU ÖZET)

THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına 85-76 yenildi.

Karşılaşmaya boyalı alanda Motley'in sayılarıyla başlayan Fenerbahçe Beko karşısında üç sayı çizgisinin gerisinden etkili olan Kızılyıldız, ilk 5 dakikayı 13-11 önde geçti. Mola dönüşünde savunmada çok etkili bir performans sergileyen ve ikinci 5 dakikada rakibine sadece 5 sayı izni veren sarı-lacivertliler, çeyreği 26-18 önde tamamladı.

Fenerbahçe Beko, müsabakanın ikinci periyoduna Madar'ın basketiyle farkı çift hanelere (28-18) yükselterek girdi. Sarı-lacivertliler, hücumda basit şutları skora çevirememek ve konuk ekibin savunmada enerjisini artırması nedeniyle 5 dakika boyunca sayı bulamadı. Söz konusu süreçte misafir takım ise hızlı hücumlarla skor üretti ve farkı 19. dakikada 2 sayıya kadar indirdi: 33-31. Soyunma odasına ev sahibi takımın 35-34'lük üstünlüğüyle gidildi.

İkinci yarıya Biberovic ve Wilbekin'in üç sayı çizgisinin gerisinden basketiyle başlayan Fenerbahçe Beko, 24. dakikada farkı 8 sayıya çıkardı: 46-38. Sarı-lacivertliler, mola dönüşü Davis'in basketiyle aynı dakikada farkı tekrar çift hanelere (48-38) taşıdı. Sarı-lacivertliler, son bölümde savunmada eşleşmelerde sorun yaşayınca, konuk ekip skorda dengeyi sağladı ve final çeyreğine 57-57 eşitlikle girildi.

Son çeyreğe üst üste basketlerle başlayan misafir takım, 33. dakikada skoru 66-60'a getirdi. Nedovic'in 24. dakikadaki üçlüğüyle farkı maçta ilk kez 8 sayıya (61-69) yükselten Kızılyıldız, son 5 dakikaya da 71-63 önde girdi. Fenerbahçe Beko'nun farkı azaltma çabasına karşılık veren konuk ekip, bitime 1 dakika 57 saniye kala farkı ilk kez çift hanelere yükseltti: 67-78.

Kızılyıldız, parkeden 85-76 galip ayrıldı.

İŞTE PERİYOT SONUÇLARI:

1. Periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 26-18 Kızılyıldız

2. Periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 35-34 Kızılyıldız

3. Periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 57-57 Kızılyıldız

4. Periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 76-85 Kızılyıldız

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi’nin yeni takımını duyurdular! Real Madrid ve Manchester United derken büyük ters köşe...
Hamas üyelerini tehdit etmişlerdi! Soykırımcı İsrail, Beyrut'taki Hamas ofisini hedef aldı: Salih Aruri hayatını kaybetti! Hamas'tan ilk açıklama
Martial F.Bahçe'ye! Bonservis bedeli ortaya çıktı
G.Saray'ın gündemindeki yıldıza talip çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş Dörtlü Final'e yükseldi!
G.Saray Kupa'dan elendi!
Memur Ocak zammı belli oldu mu?
Emekli Ocak zammı ne kadar oldu?
YASİN SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş Dörtlü Final'e yükseldi! Beşiktaş Dörtlü Final'e yükseldi! 22:52
Sergen Yalçın'ın Antalyaspor mesaisi başladı! Sergen Yalçın'ın Antalyaspor mesaisi başladı! 21:05
G.Saray Kupa'dan elendi! G.Saray Kupa'dan elendi! 20:11
Tottenham'da Sarr için flaş karar! Tottenham'da Sarr için flaş karar! 19:24
Birmingham City'de Rooney dönemi sona erdi! Birmingham City'de Rooney dönemi sona erdi! 19:21
TFF'den Süper Kupa finali açıklaması! TFF'den Süper Kupa finali açıklaması! 18:23
Daha Eski
F.Bahçe Beko evinde kaybetti! F.Bahçe Beko evinde kaybetti! 18:08
Beşiktaş o isimle sözleşme uzattı! Beşiktaş o isimle sözleşme uzattı! 17:55
Edin Dzeko'dan dikkat çeken paylaşım! Edin Dzeko'dan dikkat çeken paylaşım! 17:00
Martial F.Bahçe'ye! Bonservis bedeli ortaya çıktı Martial F.Bahçe'ye! Bonservis bedeli ortaya çıktı 16:58
G.Saray'ın gündemindeki yıldıza talip çıktı! G.Saray'ın gündemindeki yıldıza talip çıktı! 16:53
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'Süper Kupa' açıklaması Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'Süper Kupa' açıklaması 16:48