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Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde AS Monaco'yu konuk edecek

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 14. hafta maçında yarın sahasında Fransa'nın AS Monaco ekibiyle karşılaşacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 11:00
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Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde AS Monaco'yu konuk edecek

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 14. hafta maçında yarın sahasında Fransa'nın AS Monaco ekibiyle karşılaşacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde oynadığı 13 maçta 6 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, averajla 12. sırada yer alıyor.

Sarı-lacivertli takımda alınan kötü sonuçlar nedeniyle Yunan başantrenör Dimitris Itoudis ile dün yollar ayrıldı.

Ligde 8 galibiyet ve 5 yenilgisi olan AS Monaco ise averajla 4. sırada bulunuyor.

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