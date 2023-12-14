TBF'den maçlarda siyah kurdele kararı!

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınamak için bu haftaki müsabakalarda hakemlerin siyah kurdele takacağını duyurdu.

TBF'den yapılan açıklama şöyle:

Basketbol Hakemleri Şiddete Karşı Siyah Kurdele Takacak

Türkiye Basketbol Federasyonu olarak, Halil Umut Meler'e yapılan çirkin saldırıyı kınamak ve şiddete karşı hakemlerimizin birlik ve beraberliğini vurgulamak amacıyla bu haftaki basketbol müsabakalarında hakemlerimiz siyah kurdele takacaktır. Bu vesileyle bir kez daha hakem Halil Umut Meler'e yapılan çirkin saldırıyı kınıyor ve bu tür sporla bağdaşmayan olayların son bulmasını diliyoruz.