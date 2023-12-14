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Darüşşafaka Lassa ile yollarını ayıran Rıdvan Öncel Anadolu Efes'le anlaştı

Son dakika spor haberleri... Darüşşafaka Lassa, 26 yaşındaki oyun kurucu Rıdvan Öncel ile yollarını ayırdığını duyurdu. Öncel, bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 11 maçta 9 sayı, 3,3 ribaunt ve 2,7 asist ortalamalarıyla oynadı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 15:28 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 15:41
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Darüşşafaka Lassa ile yollarını ayıran Rıdvan Öncel Anadolu Efes'le anlaştı

Darüşşafaka Lassa Basketbol Takımı'nda Rıdvan Öncel ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Sporcularımızdan Rıdvan Öncel'e kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde bol şans dileriz." denildi.

26 yaşındaki oyun kurucu, bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 11 maçta 9 sayı, 3,3 ribaunt ve 2,7 asist ortalamalarıyla oynadı. Rıdvan Öncel, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde forma giydiği 5 müsabakada ise 5,4 sayı, 3,4 asist ve 1,4 ribauntluk performans sergiledi.

ANADOLU EFES'LE ANLAŞTI

Anadolu Efes Basketbol Takımı, Rıdvan Öncel'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Darüşşafaka Lassa'da forma giyen 26 yaşındaki oyun kurucuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

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