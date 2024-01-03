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THY Euroleague'de 19. hafta heyecanı

Son dakika spor haberleri... THY Euroleague'de 19. hafta heyecanı, 4 Ocak Perşembe günü oynanacak olan 4 karşılaşma ile başlayacak. İşte detaylar...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 10:42
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THY Euroleague'de 19. hafta heyecanı

THY Euroleague'de 19. hafta 4 Ocak Perşembe günü oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak.

THY Euroleague'de çift maç haftasında heyecan 4 Ocak Perşembe ve 5 Ocak Cuma günü oynanacak olan 19. hafta maçlarıyla devam edecek.

Haftanın açılış mücadelesinde Fenerbahçe, Litvanya'da İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. Euroleague yönetiminin aldığı karar doğrultusunda müsabaka, Litvanya'nın Panevezys şehrindeki Kalnapilio Arena'da oynayacak. Bu hafta Efes de İspanyol takımı Real Madrid'de konuk olacak. Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunan temsilcisi Panathinaikos ise İspanya deplasmanında Valencia Basket ile mücadele edecek.

Euroleague'de 19. haftanın programı şöyle:

4 Ocak Perşembe

20.45 Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv

22.00 ASVEL - Zalgiris Kaunas

22.00 Kızılyıldız - Partizan

22.15 Olympiakos - Monaco

5 Ocak Cuma

22.00 ALBA Berlin - Virtus Bologna

22.30 Barcelona - Baskonia

22.30 Olimpia Milano - Bayern Münih

22.30 Valencia Basket - Panathinaikos

22.45 Real Madrid - A. Efes

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