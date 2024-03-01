Fenerbahçe Beko 111-96 Baskonia (MAÇ SONUCU - ÖZET) | THY EuroLeague

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 27. haftasında İspanyol temsilcisi Baskonia'yı konuk etti.

Sarı-lacivertliler, parkeden 111-96'lık skorla galip ayrıldı.

2 maç sonra kazanmayı başaran Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'deki 16. galibiyetini aldı.

Öte yandan bu müsabaka Fenerbahçe'nin EuroLeague'de en çok sayı attığı karşılaşma oldu.

Baskonia ise 13. kez mağlubiyet yaşadı.

PERİYOT SONUÇLARI:

1.Periyot: Fenerbahçe Beko 32-34 Baskonia

2.Periyot: Fenerbahçe Beko 55-54 Baskonia

3.Periyot: Fenerbahçe Beko 78-78 Baskonia