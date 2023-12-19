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Anadolu Efes Bayern Münih deplasmanında

Son dakika spor haberleri... THY EuroLeague'de mücadele eden temsilcimiz Anadolu Efes, 15. hafta mücadelesinde 20 Aralık Çarşama günü Bayern Münih deplasmanına konuk olacak. İşte detaylar...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 10:58
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Anadolu Efes Bayern Münih deplasmanında

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 15. haftasında 20 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih ile karşılaşacak.

Bmw Park'ta oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.

Lacivert-beyazlılar, ligdeki son maçında İsrail'in Maccabi Tel Aviv ekibine deplasmanda 95-86 yenilmişti.

Anadolu Efes, elde ettiği 7'şer galibiyet ve mağlubiyet sonucunda averajla 12. sırada bulunuyor.

Ev sahibi takım ise 6 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 13. basamakta yer alıyor.

AVRUPA KUPALARINDA 816. RANDEVU

Anadolu Efes, Bayern Münih müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 816. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 815 karşılaşmada 462 galibiyet ve 353 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 568. maçını yapacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda 305 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 262 kez rakiplerine mağlup oldu.

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