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THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko'nun konuğu Zalgiris Kaunas

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 15. hafta maçında sahasında Litvanya'nın Zalgiris Kaunas ekibiyle karşılaşacak. İşte detaylar...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 10:48
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THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko'nun konuğu Zalgiris Kaunas

THY Avrupa Ligi'nin 15. maç haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, 20 Aralık Çarşamba günü saat 20.30'da başlayacak.

Fenerbahçe Beko, yeni başantrenörü Sarunas Jasikevicius önderliğinde bu kulvarda çıktığı ilk müsabakada Fransa'nın AS Monaco ekibini 86-74 mağlup etmişti.

Avrupa Ligi'nde oynadığı 14 maçta 7'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 11. basamakta yer alıyor.

Konuk ekip ise 5 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 16. basamakta bulunuyor.

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