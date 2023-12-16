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Euroleague’de haftanın oyuncusu Kostas Sloukas oldu

THY Euroleague'de 14. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Panathinaikos'un Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas oldu.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 15:41
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Euroleague’de haftanın oyuncusu Kostas Sloukas oldu

THY Euroleague'de 14. haftanın sona ermesin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu.

Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Panathinaikos'un deplasmanda karşılaştığı ASVEL'i 89-81 mağlup ettiği mücadelede iyi performans sergileyen Yunan oyuncusu Kostas Sloukas'ın haftanın MVP'si seçildiği belirtildi.

33 yaşındaki basketbolcu, ASVEL karşısında 18 sayı, 12 asist, 5 ribaund ve 1 top çalma ile oynayarak, 29 verimlilik puanı aldı. Deneyimli basketbolcu ayrıca 12 asistle kariyer rekoru kırdı.

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