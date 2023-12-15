Fenerbahçe Beko 86-74 Monaco (MAÇ SONUCU - ÖZET) THY EuroLeague maçı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 2023-24 sezonu 14. hafta maçında evinde Monaco'yu ağırladı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Tomislav Hordov, Gytis Vilius ve Michele Rossi hakem üçlüsü yönetti.

Yeni başantrentörü Sarunas Jasikevicius ile ilk maçına çıkan sarı-lacivertliler, mücadeleyi 86-74 kazanmayı başardı.

Fenerbahçe Beko bu sonuçla THY EuroLeague'de 7. galibiyetini aldı. 8 galibiyette kalan Monaco ise 6. mağlubiyetini yaşadı.

PERİYOT SONUÇLARI

İLK PERİYOT SONUCU: FENERBAHÇE BEKO 24-21 MONACO

İLK YARI SONUCU: FENERBAHÇE BEKO 46-45 MONACO

ÜÇÜNCÜ PERİYOT SONUCU: FENERBAHÇE BEKO 68-57 MONACO

MAÇ SONUCU: FENERBAHÇE BEKO 86-74 MONACO