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15 milyonluk yedek

15 milyon euro’ya alınan milli yıldız, İrfan Can Kahveci’ye formayı kaptırdıktan sonra yedek kulübesine hapsoldu

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 06:50
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15 milyonluk yedek

Fenerbahçe'nin sezon başında Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Cengiz Ünder için sarı-lacivertli macera istediği gibi gitmiyor. Ligin 5. haftasındaki Antalyaspor maçında sakatlanan tecrübeli oyuncu, 1 ay sonra sahalara dönmesine rağmen İrfan Can Kahveci'den formayı alamadı. Sakatlığını atlattıktan sonra ligdeki 7 maçta sadece 40 dakika süre alabilen Cengiz, yedek kulübesine hapsoldu. 26 yaşındaki milli yıldız, yarın oynanacak olan Spartak Trnava karşılaşmasına da yedek başlayacak. Fenerbahçeli taraftarlar, beklentilerin altında kalan Cengiz Ünder'i eleştirmeye başladı.

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