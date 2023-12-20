Haberler THY EuroLeague THY Euroleague’de 16. hafta heyecanı

THY Euroleague’de 16. hafta heyecanı

Son dakika spor haberleri... THY Euroleague’de heyecan 16. haftada oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. İşte detaylar...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 10:45
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
THY Euroleague’de 16. hafta heyecanı

THY Euroleague'in 16. haftasında heyecan 21 Aralık Perşembe günü oynanacak olan 3 maçla devam edecek.

THY Euroleague'de çift maç haftasında heyecan yarın ve cuma günü oynanacak 16. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek. Bu hafta Fenerbahçe, Almanya deplasmanında ALBA Berlin ile mücadele edecek. A. Efes ise evinde İspanyol ekibi Baskonia ile oynayacak. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos da İtalyan takımı Olimpia Milano'ya konuk olacak.

EUROLEAGUE'DE 16. HAFTA PROGRAMI ŞÖYLE:

21 Aralık Perşembe

22.05 Maccabi Tel Aviv - Kızılyıldız

22.30 Valencia Basket - Virtus Bologna

22.45 Real Madrid - Partizan

22 Aralık Cuma

20.15 A. Efes - Baskonia

21.00 Zalgiris Kaunas - Barcelona

21.45 ASVEL - Olympiakos

22.15 ALBA Berlin - Fenerbahçe Beko

22.30 Bayern Münih - Monaco

22.45 Olimpia Milano - Panathinaikos

DİĞER
Ünlü oyuncu babasının milyar dolarlık mal varlığının peşine düştü! “Üvey annem kara para aklıyor”
Muhalefeti karıştıran operasyon! Meral Akşener ile Ekrem İmamoğlu savaşı resmen başladı: Kim kazanacak?
Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden!
Karagümrük maçında izleyecekler! Cimbom'un yıldızına çifte kanca
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Anadolu Efes Bayern Münih'in konuğu!
Fenerbahçe Beko'nun konuğu Zalgiris!
KPSS TERCİH EKRANI 2023 | ÖSYM KPSS/2 tercih başvuru nasıl yapılır?
Evde Bakım aylığı yatan iller listesi 2023 Aralık
8. sınıf 2. ortak sınav Matematik, Türkçe, Fen Bilgisi, İnkılap Tarihi ortak sınavı sorular ve çözümleri
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ın konuğu Zabiny Brno! Beşiktaş'ın konuğu Zabiny Brno! 11:19
THY Euroleague’de 16. hafta heyecanı! THY Euroleague’de 16. hafta heyecanı! 10:45
G.Saray'dan Avrupa'da şampiyonluk getirecek harekat! G.Saray'dan Avrupa'da şampiyonluk getirecek harekat! 10:37
Fenerbahçe'de Edin Dzeko planı! Galatasaray derbisinde... Fenerbahçe'de Edin Dzeko planı! Galatasaray derbisinde... 10:34
Warriors Celtics'i uzatmada devirdi! Warriors Celtics'i uzatmada devirdi! 10:24
Kadro dışı kararında gerçek ortaya çıktı! Kadro dışı kararında gerçek ortaya çıktı! 09:56
Daha Eski
Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! 09:40
Karagümrük maçında izleyecekler! Cimbom'un yıldızına çifte kanca Karagümrük maçında izleyecekler! Cimbom'un yıldızına çifte kanca 09:37
G.Saray - F. Karagümrük maçı ne zaman? G.Saray - F. Karagümrük maçı ne zaman? 09:36
Hatayspor MKE Ankaragücü'nün konuğu olacak! Hatayspor MKE Ankaragücü'nün konuğu olacak! 09:27
Beşiktaş'ın konuğu Alanyaspor! Beşiktaş'ın konuğu Alanyaspor! 09:17
Kayserispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Kayserispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 09:15