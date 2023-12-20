THY Euroleague’de 16. hafta heyecanı

THY Euroleague'in 16. haftasında heyecan 21 Aralık Perşembe günü oynanacak olan 3 maçla devam edecek.
THY Euroleague'de çift maç haftasında heyecan yarın ve cuma günü oynanacak 16. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek. Bu hafta Fenerbahçe, Almanya deplasmanında ALBA Berlin ile mücadele edecek. A. Efes ise evinde İspanyol ekibi Baskonia ile oynayacak. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos da İtalyan takımı Olimpia Milano'ya konuk olacak.
EUROLEAGUE'DE 16. HAFTA PROGRAMI ŞÖYLE:
21 Aralık Perşembe
22.05 Maccabi Tel Aviv - Kızılyıldız
22.30 Valencia Basket - Virtus Bologna
22.45 Real Madrid - Partizan
22 Aralık Cuma
20.15 A. Efes - Baskonia
21.00 Zalgiris Kaunas - Barcelona
21.45 ASVEL - Olympiakos
22.15 ALBA Berlin - Fenerbahçe Beko
22.30 Bayern Münih - Monaco
22.45 Olimpia Milano - Panathinaikos