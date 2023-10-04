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THY EuroLeague'de ilk hafta heyecanı! İşte maç programı

THY EuroLeague'de heyecan Perşembe günü oynanacak olan 5 karşılaşma ile başlıyor.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 11:22 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 11:24
THY EuroLeague'de ilk hafta heyecanı! İşte maç programı

THY EuroLeague'de ilk hafta Perşembe oynanacak olan 5 karşılaşma ile başlayacak.

THY EuroLeague'de ilk hafta heyecanı 5 Ekim Perşembe günü ve 6 Ekim Cuma günü oynanacak olan karşılaşmalarla başlayacak. Sezonun açılış mücadelesinde Kızılyıldız, ASVEL'i konuk edecek. Ligin ilk haftasında A.Efes, Barcelona'ya konuk olacak. Fenerbahçe de evinde Olimpia Milano ile karşı karşıya gelecek. Son şampiyon Real Madrid ise deplasmanda Baskonia'ya ile oynayacak.

EuroLeague'de ilk hafta programı şöyle:

5 Ekim Perşembe

20.00 Kızılyıldız - LDLC ASVEL

21.05 Maccabi Tel Aviv - Partizan

21.30 Virtus Segafredo Bologna-Zalgiris

21.30 Bayern Münih - ALBA Berlin

21.30 Barcelona - A.Efes

6 Ekim Cuma

20.45 Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano

21.15 Panathinaikos - Olympiakos

21.30 Valencia Basket - Monaco

21.30 Baskonia Vitoria Gasteiz - Real Madrid

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