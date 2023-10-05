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Fenerbahçe Beko THY EuroLeague'de sahne alıyor! İlk rakip EA7 Emporio Armani Milan

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in ilk haftasında cuma günü İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'ı konuk edecek.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2023 Perşembe 15:14
Fenerbahçe Beko THY EuroLeague'de sahne alıyor! İlk rakip EA7 Emporio Armani Milan

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

İki takım, Avrupa Ligi'nde daha önce 22 kez karşılaştı. Bu maçların 15'ini sarı-lacivertliler, 7'sini ise Milano ekibi kazandı. Fenerbahçe Beko, rakibiyle oynadığı son 3 maçtan galibiyetle ayrıldı.

THY EuroLeague'de 2016-2017 sezonunun şampiyonu sarı-lacivertliler, geçen yıl normal sezonu 8. bitirerek play-off'lara kalmıştı. Fenerbahçe Beko, play-off çeyrek final serisinde Yunanistan ekibi Olympiakos'a 3-2 yenilerek turnuvaya veda etmişti.

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