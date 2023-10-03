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THY EuroLeague'de kural değişiklikleri açıklandı

Son dakika spor haberi: Turkish Airlines EuroLeague'de 2023/2024 sezonunun başlamasına sayılı günler kala yeni kural değişiklikleri açıklandı.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 13:03 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 13:04
THY EuroLeague'de kural değişiklikleri açıklandı

THY EuroLeague'de yeni sezon heyecanı başlamasına kısa bir süre kala yeni kural değişikliklerini açıkladı. THY EuroLeague'den yapılan açıklamaya göre, 2023/2024 sezonundan itibaren uygulanmaya başlayacak olan kural değişiklikleri şu şekilde:

  • Koçlar artık iki itiraz hakkına sahip olacak. Bunlardan birinin ilk 38 dakika içerisinde kullanılması gerekiyor.
  • Hakemler iki pozisyonu daha IRS'ten izleyebilecek. Bunlardan biri; oyuncunun şut halindeyken faule maruz kalıp kalmadığı, ikincisiyse topun çembere çarpıp çarmadığına bakılarak şut saatinin 14 saniyeye çıkarılması olacak.
  • Saha içerisindeki tartışmalarda bençi terkeden ancak tartışmaya dahil olmayan oyuncular diskalifiye edilmeyecek. Hakemler pozisyonu izleyerek oyuncuların yaklaşımlarını değerlendirecek.
  • Tüm paylaşılamayan toplarda en yakın daireden (orta saha ya da serbest atış bölgesi) hava atışı yapılacak.

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