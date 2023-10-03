THY EuroLeague'de kural değişiklikleri açıklandı

THY EuroLeague'de yeni sezon heyecanı başlamasına kısa bir süre kala yeni kural değişikliklerini açıkladı. THY EuroLeague'den yapılan açıklamaya göre, 2023/2024 sezonundan itibaren uygulanmaya başlayacak olan kural değişiklikleri şu şekilde:

Koçlar artık iki itiraz hakkına sahip olacak. Bunlardan birinin ilk 38 dakika içerisinde kullanılması gerekiyor.

Hakemler iki pozisyonu daha IRS'ten izleyebilecek. Bunlardan biri; oyuncunun şut halindeyken faule maruz kalıp kalmadığı, ikincisiyse topun çembere çarpıp çarmadığına bakılarak şut saatinin 14 saniyeye çıkarılması olacak.

Saha içerisindeki tartışmalarda bençi terkeden ancak tartışmaya dahil olmayan oyuncular diskalifiye edilmeyecek. Hakemler pozisyonu izleyerek oyuncuların yaklaşımlarını değerlendirecek.

Tüm paylaşılamayan toplarda en yakın daireden (orta saha ya da serbest atış bölgesi) hava atışı yapılacak.