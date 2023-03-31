Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında İspanya temsilcisi Baskonia'ya konuk olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BASKONIA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı 31 Mart Cuma günü saat 21.30'da başlayacak. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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Fenerbahçe Beko, EuroLeague'deki son maçında 29 Mart Çarşamba günü konuk olduğu Real Madrid'e 90-75 mağlup olarak 31 maçta 18 galibiyette kaldı. Takımda Nigel Hayes-Davis 17, Nick Calathes 12 sayı üretti.

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki son mücadelesinde 26 Mart Pazar günü konuk olduğu Tofaş'a 94-89 yenilerek 22. maçında 4. mağlubiyetini aldı. Ekipte Johnathan Motley 32 sayı ve 10 ribaund; Carsen Edwards ise 24 sayı, 5 ribaund, 5 asist ile mücadele etti.

Takımda tedavi süreçleri devam eden Metecan Birsen ve Scottie Wilbekin'in yanı sıra, Tofaş karşılaşmasında sol bacak kalf bölgesinden sakatlık yaşayan Melih Mahmutoğlu ve bireysel idmanlara başlamasına rağmen henüz takım idmanlarına dahil olmayan Dyshawn Pierre bu maçta forma giyemeyecek.

TAKIM İSTATİSTİKLERİ – HÜCUM (CAZOO BASKONIA - FENERBAHÇE BEKO):

Atılan Sayı: 85.8 – 83.9

2 Sayı: %57.7 - %56.9

3 Sayı: %35.8 - %37.1

Serbest atış: %76.4 - %70.9

Ribaund: 34.3 – 33.8

Asist: 19.6 – 18.1

Top çalma: 7.0 – 6.7

Blok: 2.8 – 1.7

TAKIM İSTATİSTİKLERİ – SAVUNMA (CAZOO BASKONIA - FENERBAHÇE BEKO):

Yenilen Sayı: 83.9 – 80.9

2 Sayı: %53.3 - %53.2

3 Sayı: %37.0 - %38.0

Serbest atış: %78.2 - %76.5

Ribaund: 35.9 – 33.4

Asist: 17.0 – 17.6

Top çalma: 5.9 – 6.4

Blok: 2.5 – 2.3

İstatistik Liderleri (Cazoo Baskonia - Fenerbahçe Beko):

Sayı: Markus Howard 14.4 - Johnathan Motley 14.5

Ribaund: Rokas Giedraitis 5.3 - Johnathan Motley 5.7

Asist: Darius Thompson 6.6 - Nick Calathes 5.0

Top çalma: Darius Thompson 1.6 - Nigel Hayes-Davis 1.2

Verimlilik: Darius Thompson 16.5 - Johnathan Motley 16.5

GEÇMİŞ KARŞILAŞMALAR

Fenerbahçe Beko, rakibiyle EuroLeague'de oynadığı 30 maçta 15 galibiyet elde etti.

2022-23 sezonu ilk yarısında 16 Aralık 2022 tarihinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi misafir takım 70-76 kazandı. Fenerbahçe Beko'da Marko Guduric 14 sayı, Tonye Jekiri 12 sayı, 9 ribaund, 5 asist, Nick Calathes ise 11 sayı, 13 ribaund ve 4 asist istatistikleri üretti. Baskonia cephesinde ise Markus Howard 15, Pierria Henry 13 sayı buldu.