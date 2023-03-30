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Anadolu Efes 86-67 Virtus Bologna (MAÇ SONUCU - ÖZET)

THY Euroleague'in 32. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, evinde İtalyan temsilcisi Virtus Bologna'yı konuk etti. Temsilcimiz sahadan 86-67'lik galibiyetle ayrıldı.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2023 Perşembe 22:16 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2023 Perşembe 23:12
Anadolu Efes 86-67 Virtus Bologna (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Anadolu Efes, EuroLeague'in 32'nci haftasında evinde İtalya ekibi Virtus Bologna'yı 86-67 mağlup etti.

Karşılaşmanın en skorer ismi Anadolu Efes'te 24 sayıyla Ante Zizic oldu. Bu sonucun ardından Anadolu Efes, EuroLeague'de 16'ncı galibiyetini alırken, Virtus Bologna ise 19'uncu mağlubiyetini yaşadı.

1. PERİYOT SONUCU: Anadolu Efes 13-13 Virtus Bologna

2. PERİYOT SONUCU: Anadolu Efes 44-29 Virtus Bologna

3. PERİYOT SONUCU: Anadolu Efes 60-38 Virtus Bologna

4.PERİYOT SONUCU: Anadolu Efes 86-67 Virtus Bologna

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