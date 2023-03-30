Anadolu Efes 86-67 Virtus Bologna (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Anadolu Efes, EuroLeague'in 32'nci haftasında evinde İtalya ekibi Virtus Bologna'yı 86-67 mağlup etti.

Karşılaşmanın en skorer ismi Anadolu Efes'te 24 sayıyla Ante Zizic oldu. Bu sonucun ardından Anadolu Efes, EuroLeague'de 16'ncı galibiyetini alırken, Virtus Bologna ise 19'uncu mağlubiyetini yaşadı.

1. PERİYOT SONUCU: Anadolu Efes 13-13 Virtus Bologna

2. PERİYOT SONUCU: Anadolu Efes 44-29 Virtus Bologna

3. PERİYOT SONUCU: Anadolu Efes 60-38 Virtus Bologna

4.PERİYOT SONUCU: Anadolu Efes 86-67 Virtus Bologna