Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı , THY Avrupa Ligi'nin 34. haftasında Sırbistan'a konuk oluyor. EuroLeague'deki son maçında konuk ettiği Anadolu Efes karşısında 103-86 galibiyetini ilan eden Fenerbahçe Beko, 20. galibiyeti için mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KIZILYILDIZ - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı 13 Nisan Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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4 KİŞİ FORMA GİYEMEYECEK

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'deki son maçında 6 Nisan Perşembe günü konuk ettiği Anadolu Efes'i 103-86 yenerek 33. maçında 19. galibiyetini aldı. Ekibimizde Nigel-Hayes Davis 26, Dyshawn Pierre ve Tyler Dorsey 17'şer, Nick Calathes ise 14 sayı üretti.



Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki son mücadelesinde 9 Nisan Pazar günü konuk ettiği Gaziantep Basketbol'u 100-50 ile geçti. 24. maçında 20. galibiyetini alan ekibe Şehmus Hazer 21, Carsen Edwards 18, Johnathan Motley 16 sayı üretti.



Fenerbahçe Beko'da Scottie Wilbekin, Metecan Birsen, Devin Booker ve Nemanja Bjelica sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

GEÇMİŞ KARŞILAŞMALAR



Fenerbahçe Beko, rakibiyle EuroLeague'in mevcut formatında oynadığı 15 maçta 12 galibiyet elde etti.



2022-23 sezonu ilk yarısında 10 Kasım 2022 tarihinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi ekibimiz 93-79 kazandı. Fenerbahçe Beko'da Johnathan Motley 25 sayı ve 10 ribaund, Melih Mahmutoğlu ise 20 sayı üretti. Kızılyıldız'da ise Nemanja Nedovic 17, Luca Vildoza 13, Ben Bentil 12 sayı buldu.



2022-23 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 93-79 Kızılyıldız

2021-22 – Normal sezon – Kızılyıldız 74-69 Fenerbahçe Beko

2021-22 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 61-57 Kızılyıldız

2020-21 – Normal sezon – Kızılyıldız 71-73 Fenerbahçe Beko

2020-21 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 77-63 Kızılyıldız

2019-20 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 66-63 Kızılyıldız

2019-20 – Normal sezon – Kızılyıldız 68-56 Fenerbahçe Beko

2017-18 – Normal sezon – Kızılyıldız 63 – 80 Fenerbahçe Doğuş

2017-18 – Normal sezon - Fenerbahçe Doğuş 82 – 56 Kızılyıldız

2016-17 – Normal sezon - Kızılyıldız 75 – 73 Fenerbahçe

2016-17 – Normal sezon – Fenerbahçe 87 – 72 Kızılyıldız

2015-16 – Top 16 – Fenerbahçe 72 – 65 Kızılyıldız

2015-16 – Top 16 – Kızılyıldız 65 – 88 Fenerbahçe

2015-16 – Normal sezon – Fenerbahçe 79 – 61 Kızılyıldız

2015-16 – Normal sezon – Kızılyıldız 60 – 74 Fenerbahçe