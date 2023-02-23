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Partizan Fenerbahçe Beko maçı CANLI

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko, 25. hafta maçında Sırbistan temsilcisi Partizan'a konuk oluyor. Partizan - Fenerbahçe Beko maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2023 Perşembe 22:59 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2023 Perşembe 23:39
Partizan Fenerbahçe Beko maçı CANLI

EuroLeague'de 25. hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda Sırbistan ekibi Partizan ile kozlarını paylaşıyor.

Bu heyecanlı maçın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

CANLI SKOR

1. çeyrek sonucu: Partizan 22 - 22 F.Bahçe Beko
2. çeyrek oynanıyor: Partizan 37 - 42 F.Bahçe Beko

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PARTİZAN - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Partizan - Fenerbahçe BEKO maçı TSİ 23.00'de başladı.Mücadele S Sport'ta canlı olarak yayınlanıyor.

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