Haberler THY EuroLeague Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko, 16. hafta maçında İtalya temsilcisi Virtus Bologna ile karşılaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 15:50 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 15:50
Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında İtalya temsilcisi Virtus Bologna'yı konuk olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VIRTUS BOLOGNA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maçı 30 Aralık Cuma saat 22.30'da başlayacak. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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