Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında İtalya temsilcisi Virtus Bologna'yı konuk olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VIRTUS BOLOGNA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maçı 30 Aralık Cuma saat 22.30'da başlayacak. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanacak.