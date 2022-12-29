Maccabi Tel Aviv Anadolu Efes CANLI

THY EuroLeague'de heyecan sürüyor. Turnuvada 16. hafta müsabakasında temsilcimiz Anadolu Efes, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile kozlarını paylaşıyor.
Bu heyecan dolu müsabakanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.
PERİYOT SONUÇLARI
1.PERİYOT SONUCU: Maccabi Tel Aviv 26-19 Anadolu Efes
2.PERİYOT OYNANIYOR: Maccabi Tel Aviv 39-40 Anadolu Efes
(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)
MACCABI TEL AVIV ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes maçı 29 Aralık Perşembe saat 22.05'te başladı. Müsabaka S Sport 2'de canlı olarak yayınlanıyor.