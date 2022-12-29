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Maccabi Tel Aviv Anadolu Efes: 80-72 (MAÇ SONUCU ÖZET)

THY EuroLeague'in 16. hafta mücadelesinde temsilcimiz Anadolu Efes, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile deplasmanda karşılaştı. Anadolu Efes rakibine 80-72'lik skorla mağlup oldu. İşte detaylar...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 23:53 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 00:04
Maccabi Tel Aviv Anadolu Efes: 80-72 (MAÇ SONUCU ÖZET)

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. 16. hafta karşılaşmasında Maccabi Tel Aviv ile temsilcimiz Anadolu Efes kozlarını paylaştı. Mücadeleyi uzun süre önde götüren Anadolu Efes, Maccabi'ye 80-72 mağlup oldu.

Temsilcimiz bu mağlubiyetle beraber 16. maçında 8. mağlubiyetini aldı. Maccabi Tel Aviv ise galibiyet sayısını 9'a yükseltti.

İŞTE PERİYOT SONUÇLARI

1.PERİYOT SONUCU: Maccabi Tel Aviv 26-19 Anadolu Efes

2.PERİYOT SONUCU: Maccabi Tel Aviv 44-45 Anadolu Efes

3.PERİYOT SONUCU: Maccabi Tel Aviv 57-65 Anadolu Efes

4.PERİYOT SONUCU: Maccabi Tel Aviv 80-72 Anadolu Efes

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