Maccabi Tel Aviv Anadolu Efes: 80-72 (MAÇ SONUCU ÖZET)

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. 16. hafta karşılaşmasında Maccabi Tel Aviv ile temsilcimiz Anadolu Efes kozlarını paylaştı. Mücadeleyi uzun süre önde götüren Anadolu Efes, Maccabi'ye 80-72 mağlup oldu.
Temsilcimiz bu mağlubiyetle beraber 16. maçında 8. mağlubiyetini aldı. Maccabi Tel Aviv ise galibiyet sayısını 9'a yükseltti.
İŞTE PERİYOT SONUÇLARI
1.PERİYOT SONUCU: Maccabi Tel Aviv 26-19 Anadolu Efes
2.PERİYOT SONUCU: Maccabi Tel Aviv 44-45 Anadolu Efes
3.PERİYOT SONUCU: Maccabi Tel Aviv 57-65 Anadolu Efes
4.PERİYOT SONUCU: Maccabi Tel Aviv 80-72 Anadolu Efes