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Euroleague’de rakip Monaco

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında bu akşam Fransa'nın Monaco ekibini ağırlayacak.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 06:50
Euroleague’de rakip Monaco

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Son 2 maçını kazanarak kötü gidişi bitiren Kanarya'da hedef çıkışı sürdürmek. Sarı-lacivertliler, 12 galibiyet+7 mağlubiyet ile averajla üçüncü sırada. Aynı grafiğe sahip Monaco ise averajla beşinci. Fransa'da oynanan ilk yarıdaki maçı Fenerbahçe Beko 96-93 kazanmıştı.


Seyircide ilk 5'te
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de bu sezon en yüksek seyirci ortalamasına sahip 5. takım oldu... Sarı- lacivertliler geride kalan bölümde sahasında ortalama 10 bin 49 seyirciye oynadı. Zirvede ise 16 bin 351 seyirci ortalaması yakalayan Partizan yer aldı.

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