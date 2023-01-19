Haberler THY EuroLeague Fenerbahçe Beko - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Fenerbahçe Beko - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko, 20. hafta maçında Fransa temsilcisi Monaco ile karşılaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 15:10 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 15:30
Fenerbahçe Beko - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Fransa temsilcisi Monaco'yu ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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FENERBAHÇE BEKO - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Beko - Monaco maçı 19 Ocak Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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