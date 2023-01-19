Fenerbahçe Beko - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Fransa temsilcisi Monaco'yu ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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FENERBAHÇE BEKO - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fenerbahçe Beko - Monaco maçı 19 Ocak Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanacak.
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