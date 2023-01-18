Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko ilk 5'te!

Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko ilk 5'te!

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin en yüksek seyirci ortalamasına ulaşan takımları sıralamasında Anadolu Efes 3'üncü, Fenerbahçe Beko ise 5'inci basamakta yer aldı.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 16:25
Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko ilk 5'te!

Avrupa Ligi organizasyonu, 19 haftası geride kalan ligde maç başına en yüksek seyirci ortalamasına sahip takımları açıkladı.

Sırbistan ekibi Partizan, 16 bin 351 seyirciyle sıralamada zirveye yerleşti.

Anadolu Efes'in 13 bin 939 seyirciyle üçüncü basamakta yer aldığı listede Fenerbahçe Beko ise 10 bin 49 taraftarla 5. sırayı elde etti.

THY Avrupa Ligi'nde maç başına seyirci ortalamasında ilk 10'a giren takımlar şöyle:

1. Partizan (Sırbistan): 16 bin 351

2. Zalgiris (Litvanya): 14 bin 548

3. Anadolu Efes: 13 bin 939

4. Maccabi Playtika (İsrail): 10 bin 460

5. Fenerbahçe Beko: 10 bin 49

6. EA7 Emporio Armani Milan (İtalya): 9 bin 735

7. ALBA Berlin (Almanya): 9 bin 538

8. Olympiakos (Yunanistan): 9 bin 459

9. Cazoo Baskonia (İspanya): 9 bin 122

10. Panathinaikos (Yunanistan): 8 bin 519

En yüksek seyirci ortalamasına sahip sezon

Avrupa Ligi'nde şu ana kadar oynanan maçlarla organizasyon tarihinin en yüksek seyirci ortalamasına sahip sezonu yaşandı.

Bu sezon maç başına 8 bin 810 taraftar, tribünlerde yer aldı. Daha önce 2019-20 sezonunda 8 bin 739 ve 2017-18 sezonunda 8 bin 413 seyirci ortalaması yakalandı.

ÇEKİŞME ARTTI

Avrupa Ligi'nde bu sezon yakın skorlarla biten maçların sayısında yaşanan artış dikkati çekti.

18 takımlı formata geçilen 2019-20 sezonundan itibaren 19 haftalık periyotlar hesaba katıldığında 2022-23 sezonunda 3, 5, 10 sayı ve daha az farkla biten karşılaşmalarda artış oldu. Bu sezonki müsabakaların yüzde 22,80'i 3 sayı ve daha az, yüzde 39,20'si 5 sayı ve altında, yüzde 65,50'si ise 10 sayı ve daha az farkla sona erdi.

Takımlar arasındaki dengeli mücadele, lig sıralamasına da yansıdı. Real Madrid'in 13 galibiyetle zirvede yer aldığı ligde Olympiakos, Fenerbahçe Beko, Barcelona ve Monaco 12'şer galibiyetle sıralandı. Son sıradaki ASVEL ile 10 galibiyetle play-off potasında 8'incilikte bulunan Anadolu Efes'i ise sadece 4 galibiyetlik fark ayırdı.

DİĞER
Süha Uygur duyurdu! Usta oyuncu Muhlis Asan tiyatro galasında kalp krizi geçirdi! Durumu kritik...
18 yaşındaki kızı kaçıran 50'lik üfürükçü Süleyman utanmadan Hilal'e evlilik teklifi etti! Müge Anlı çileden çıktı: "Bir çocukla dudak dudağa..."
Şampiyonluğu getirecek transfer! F.Bahçe mi G.Saray mı?
Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Anadolu Efes deplasmanda nefes aldı!
Barcelona - Anadolu Efes | CANLI
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (18 Ocak 2023)
Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Çılgın Sayısal Loto sonuçları (18 Ocak Çarşamba)
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Konyaspor'dan İlhan Palut açıklaması! Konyaspor'dan İlhan Palut açıklaması! 16:49
Beşiktaş transferi açıkladı! Beşiktaş transferi açıkladı! 16:32
Altay için açıklama! F.Bahçe'deki geleceği... Altay için açıklama! F.Bahçe'deki geleceği... 16:30
Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması! Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması! 16:24
Türk Telekom - Hamburg Towers maçı saat kaçta? Türk Telekom - Hamburg Towers maçı saat kaçta? 16:22
Anadolu Efes ve F.Bahçe Beko ilk 5'te! Anadolu Efes ve F.Bahçe Beko ilk 5'te! 16:17
Daha Eski
Ankaragücü - Beşiktaş | İlk 11'ler belli oldu! Ankaragücü - Beşiktaş | İlk 11'ler belli oldu! 16:16
Fenerbahçe - Rizespor maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Rizespor maçı saat kaçta? 16:00
G.Saray'dan ayrılacak mı? İddialara cevap geldi G.Saray'dan ayrılacak mı? İddialara cevap geldi 15:58
F.Bahçe'de büyük tehlike! Tam 11 futbolcu... F.Bahçe'de büyük tehlike! Tam 11 futbolcu... 15:53
Melisa Ercan Avustralya'da şampiyon oldu! Melisa Ercan Avustralya'da şampiyon oldu! 15:45
Mesut Özil 125 gün sonra sahada Mesut Özil 125 gün sonra sahada 15:30