Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes 75-70 Olimpia Milano (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Anadolu Efes 75-70 Olimpia Milano (MAÇ SONUCU - ÖZET)

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında temsilcimiz Anadolu Efes evinde İtalyan ekibi Olimpia Milano'yu konuk etti. Kritik mücadeleyi 75-70 kazanan lacivert-beyazlılar seride durumu 3-1'e getirdi ve Final-Four'a adını yazdırdı. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2022 Perşembe 22:20 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2022 Perşembe 22:27
Anadolu Efes 75-70 Olimpia Milano (MAÇ SONUCU - ÖZET)

THY EuroLeague Play-Off dördüncü maçında Olimpia Milano'yu 75-70 mağlup eden Anadolu Efes, seride durumu 3-1'e getirdi ve Final Four'a yükseldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya ev sahibi başantrenörü Ergin Ataman, şu ilk 5 ile başladı: Larkin, Micic, Bryant, Moerman, Pleiss. Deplasman takımının başantrenörü Ettore Mesina ise Rodriguez, Hall, Shields, Bentil, Hines ilk 5'iyle parkede yer aldı.

Pleiss'ın üçlük çizgisinin gerisinden üst üste bulduğu isabetlerle maça başlayan Anadolu Efes, Micic'in de Pleiss'a katkı vermesiyle etkili bir hücum performansı gösterirken, savunmada da sertliğini korudu ve ilk periyodu 8 sayı farkla önde kapattı: 19-11.

Datome'nin devreye girmesiyle hücumda toparlanan Olimpia Milano, 17'nci dakikada, maçta ilk kez öne geçti: 34-35. Hines'ın hücum ribaundlarında Pleiss'a karşı üstünlük kurduğu bölümün ardından birçok ikinci şans sayısı yakalayan Olimpia Milano, soyunma odasına 43-42'lik üstünlükle gitti.

Pleiss ve Micic'in sayılarıyla öne geçen, farkı çift haneye çıkartan Anadolu Efes'e üçlük çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle yanıt veren Olimpia Milano, farkı 4'e indirdi. Maçın final periyoduna 62-58'lik Anadolu Efes üstünlüğüyle gidildi.

Toplamda 14-0'lık seri yakalayan Olimpia Milano, 33'üncü dakikada bir kez daha öne geçti: 62-66. Müsabakanın kalan bölümü karşılıklı basketlerle geçilirken, Anadolu Efes savunmada sertliğini artırdı ve hücumda da serbest atışlarda yüksek isabet oranı yakalayarak Olimpia Milano'yu 75-70 mağlup etti.

ÜST ÜSTE 3. KEZ FINAL-FOUR'DA!
Organizasyonda geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes, üst üste 3. kez de Final Four'a kalma başarısı gösterdi.

Anadolu Efes'in, Final Four'daki rakibi Olympiakos-Monaco eşleşmesinin galibi olacak.

ANADOLU EFES SEYİRCİ REKORU KIRDI
Anadolu Efes'in Olimpia Milano ile oynadığı Turkish Airlines EuroLeague Play-Off dördüncü maçında seyirci rekoru kırıldı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı 15 bin 108 biletli seyirci takip etti. Anadolu Efes, bu sayıyla birlikte pandemi sonrasındaki süreçte Avrupa basketbolundaki seyirci rekorunu kırmış oldu.

İŞTE PERİYOT SONUÇLARI:
Anadolu Efes 19-11 Olimpia Milano (1. Periyot sonucu)

Anadolu Efes 42-43 Olimpia Milano (2. Periyot sonucu)

Anadolu Efes 62-58 Olimpia Milano (3. Periyot sonucu)

Anadolu Efes 75-70 Olimpia Milano (MAÇ SONUCU)

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