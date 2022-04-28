Haberler THY EuroLeague Ergin Atama'nda Final Four yorumu: Bu takım bunu hak ediyor

Ergin Atama'nda Final Four yorumu: Bu takım bunu hak ediyor

THY Euroleague play-off’ta İtalyan ekibi Olimpia Milano'yu 3-1 ile geçen Anadolu Efes, 5. kez Final-Four’a kaldı. Zorlu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Ergin Ataman, "Seyirci inanılmaz bir atmosfer yarattı. Takımımın performansından ötürü mutluyum. Bu takım bunu hak ediyor. Önümüzde 2 maç daha var." dedi.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2022 Perşembe 22:59
Ergin Atama'nda Final Four yorumu: Bu takım bunu hak ediyor

Anadolu Efes, THY EuroLeague'de Olimpia Milano'yu 75-70 mağlup etti ve seride durumu 3-1 yaparak Final Four'a yükseldi.

Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, Final Four'a kalınan Olimpia Milano maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"BU TAKIM BUNU HAK EDİYOR"

Ataman, "Öncelikle benim en iyi arkadaşım Ettore Messina'ya tebriklerimi iletiyorum. Çok iyi bir seri oldu. İnanılmaz 4 maç oynadık. Onlara karşı oynamak, kazanmak hiç kolay değildi. Seyirci inanılmaz bir atmosfer yarattı. Takımımın performansından ötürü mutluyum. Bu takım bunu hak ediyor. Önümüzde 2 maç daha var." dedi.

ATAMAN 5. KEZ FİNAL FOUR'DA

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, kariyerinde 5. kez Euroleague Final-Four'da mücadele edecek.

THY Euroleague Play-Off serisinde İtalyan takımı Olimpia Milano'yu geçen Anadolu Efes'de Başantrenör Ergin Ataman da kariyerinin önemli günlerinden birini yaşadı. Deneyimli çalıştırıcı, böylece Euroleague Final-Four'da 5. kez mücadele edecek. Daha önce Efes ile 1999-2000 sezonunda Yunanistan'da düzenlenen finallerde yarıştı ve 3. oldu. Ataman, 2002-2003 sezonunda da İtalyan ekibi Montepaschi Siena ile yarışmış, turnuvayı yine 3. sırada tamamlamıştı. Deneyim çalıştırıcı, 2018-2019 sezonunda da Anadolu Efes ile Final-Four'da ikinci oldu.

Ergin Ataman, son olarak Anadolu Efes ile geçtiğimiz sezon şampiyon olmuştu.

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