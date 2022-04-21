Olimpia Milano - Anadolu Efes maçı CANLI

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague play-off çeyrek final serisi ikinci maçında İtalya ekibi Olimpia Milano'ya konuk oluyor. Serinin ilk maçını 64-48 kazanan lacivert-beyazlılar avantajını sürdürmek için parkeye çıktı.

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1. çeyrek oynanıyor: Olimpia Milano 16-13 Anadolu Efes

OLIMPIA MILANO - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Milano kentindeki Mediolanum Forum'da oynanan Olimpia Milano - Anadolu Efes karşılaşması, 21 Nisan Perşembe günü TSİ 21.30'da başladı. Müsabaka, beIN Sports 3 ve beIN Sports Haber'den naklen yayınlanıyor.

AVRUPA'DA 763. MAÇ

Anadolu Efes, Olimpia Milano müsabakasıyla Avrupa kupalarında 763. maçına çıktı.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa organizasyonlarında çıktığı 762 müsabakada 434 galibiyet ve 328 yenilgi yaşadı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, THY EuroLeague'de ise 515. maçını oynuyor. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda çıktığı 513 karşılaşmada 277 galibiyet elde etti, 237 kez rakiplerine mağlup oldu.

İKİ TAKIM ARASINDA 36. RANDEVU

Anadolu Efes ile Olimpia Milano, Avrupa kupalarında 36. kez karşı karşıya geliyor.

Avrupa organizasyonlarında iki takım arasında yapılan 35 maçın 22'sini lacivert-beyazlı ekip, 13'ünü ise Olimpia Milano kazandı.