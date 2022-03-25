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Barcelona-Fenerbahçe Beko maçı CANLI

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 32. haftasında lider Barcelona'ya konuk oluyor. Play-off mücadelsi veren sarı-lacivertliler, zorlu rakibini mutlaka yenmek zorunda. Barcelona-Fenerbahçe Beko maçının canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2022 Cuma 23:00 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2022 Cumartesi 00:01
Barcelona-Fenerbahçe Beko maçı CANLI

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Ligin 32. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Barcelona ile karşı karşıya geliyor. Nefes kesen maçın canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...

CANLI SKOR

BARCELONA - F.BAHÇE BEKO: 51-34 (3. PERİYOT OYNANIYOR)

BARCELONA - F.BAHÇE BEKO: 42-34 (İLK YARI SONUCU)

BARCELONA - F.BAHÇE BEKO: 25-21 (1. PERİYOT SONUCU)

BARCELONA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Barcelona - Fenerbahçe Beko maçı saat 23:00'te başladı ve beIN Sports 3'ten canlı yayınlanıyor.

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