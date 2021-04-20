Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes Real Madrid maçı CANLI

maçı CANLI

play-off çeyrek final serisi ilk maçında temsilcimiz , sahsında 'i konuk ediyor. Zorlu karşılaşmayı haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2021 Salı 19:57 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2021 Salı 21:01
Anadolu Efes Real Madrid maçı CANLI

Temsilcimiz , play-off çeyrek final serisi ilk maçında temsilcisi 'i ağırlıyor.

CANLI SKOR

1. PERİYOT SONUCU: Anadolu Efes 20 - 18 Real Madrid
2. PERİYOT SONUCU: Anadolu Efes 44 - 40 Real
3. PERİYOT OYNANIYOR: Anadolu Efes 47 - 40 Real Madrid

ANADOLU EFES - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Real Madrid maçı saat 20.00'de başladı ve 'te canlı yayınlanıyor

NOTLAR

kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda normal sezonu 3. sırada bitiren Anadolu Efes, 6. basamaktaki Real Madrid ile eşleşmişti.

İki takım arasında THY Avrupa Ligi'nde bugüne kadar oynanan 32 maçın 23'ünü ekibi kazanırken, 9 kez Anadolu Efes sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu sezon 'da oynanan karşılaşmayı Real Madrid 73-65, Madrid'deki mücadeleyi ise Anadolu Efes 108-83 kazandı.

Üç galibiyete ulaşacak ekibin 'e yükseleceği play-off çeyrek final serisinde diğer maçların programı şöyle:

22 Nisan Perşembe:

20.00 Anadolu Efes-Real Madrid

27 Nisan Salı:

22.00 Real Madrid-Anadolu Efes

(Gerekmesi halinde 4. maç 29 Nisan'da Madrid'de, 5. karşılaşma ise 4 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak)

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