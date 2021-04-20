Anadolu Efes Real Madrid maçı CANLI

Temsilcimiz Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında İspanya temsilcisi Real Madrid'i ağırlıyor.

CANLI SKOR

1. PERİYOT SONUCU: Anadolu Efes 20 - 18 Real Madrid

2. PERİYOT SONUCU: Anadolu Efes 44 - 40 Real Madrid

3. PERİYOT OYNANIYOR: Anadolu Efes 47 - 40 Real Madrid



ANADOLU EFES - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Real Madrid maçı saat 20.00'de başladı ve beIN Sports 3'te canlı yayınlanıyor

NOTLAR

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda normal sezonu 3. sırada bitiren Anadolu Efes, 6. basamaktaki Real Madrid ile eşleşmişti.

İki takım arasında THY Avrupa Ligi'nde bugüne kadar oynanan 32 maçın 23'ünü İspanyol ekibi kazanırken, 9 kez Anadolu Efes sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu sezon İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Real Madrid 73-65, Madrid'deki mücadeleyi ise Anadolu Efes 108-83 kazandı.

Üç galibiyete ulaşacak ekibin Dörtlü Final'e yükseleceği play-off çeyrek final serisinde diğer maçların programı şöyle:

22 Nisan Perşembe:

20.00 Anadolu Efes-Real Madrid

27 Nisan Salı:

22.00 Real Madrid-Anadolu Efes

(Gerekmesi halinde 4. maç 29 Nisan'da Madrid'de, 5. karşılaşma ise 4 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak)