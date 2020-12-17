Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes - Olimpia Milano | CANLI

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EuroLeague 15. hafta maçında , İtalyan ekibi 'yu konuk ediyor. Avrupa kupalarında 677. maçına çıkan temsilcimiz rakibini yenip tekrar çıkışa geçmek istiyor. Zorlu mücadelenin takibini haberimizden yapabilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2020 Perşembe 20:30 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2020 Perşembe 20:59
Anadolu Efes - Olimpia Milano | CANLI

Euroleague'deki iki temsilcimizden biri olan , üst üste aldığı iki yenilgi sonrası yeniden çıkışa geçmek istiyor.

EuroLeague'nin 15. haftsında temsilcimiz İtalyan ekibi 'yu konuk ediyor

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2. Periyor oynanıyor: Anadolu Efes 24 - 31 Olimpia Milano

1. Periyor sonucu: Anadolu Efes 20 - 20 Olimpia Milano


EFES, AVRUPA'DA 677. KEZ...

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 677. maçına çıktı.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 674 müsabakada 375 galibiyet ve 299 yenilgi yaşadı.

'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı Euroleague'de ise 427. maçını oynuyor. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 426 maçta 218 galibiyet, 208 yenilgi aldı.

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