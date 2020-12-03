Zenit Fenerbahçe Beko | CANLI | THY Euroleague maçı

Euroleague'de 12. hafta heyecanı Zenit Fenerbahçe Beko maçıyla devam ediyor. Haftanın en dikkat çeken maçları arasında yer alan zorlu mücadelede temsilcimiz sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.
CANLI SKOR:
1. Periyot oynanıyor: Zenit 7-5 Fenerbahçe Beko
ZENIT FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
Euroleague'de 12. hafta maçı olan Zenit- Fenerbahçe Beko mücadelesi bu akşam 20:00'den itibaren beIN Sports HD3'den canlı yayınlanıyor.
FENERBAHÇE ÇIKIŞ PEŞİNDE
Ligde 11 maçta dört galibiyet ve 7 yenilgi alan sarı-lacivertli ekip 13. sırada bulunuyor. THY Avrupa Ligi'ndeki ilk 2 maçını kazanan Fenerbahçe Beko, sonraki 9 maçta 2 galibiyet elde edebildi.
Son olarak 11. haftada evinde Valencia'yı konuk eden sarı-lacivertli takım, sahadan 86-90 mağlup ayrılmıştı.