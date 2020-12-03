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Zenit | CANLI | Euroleague maçı

EuroLeague'nin 12. hafta maçında temsilcimiz deplasmanda Rus ekibi Zenit ile karşı karşıya geliyor. BeIN Sports 3'ten canlı olarak izleyebileceğiniz zorlu karşılaşmanın canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 19:18 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 20:07
Zenit Fenerbahçe Beko | CANLI | THY Euroleague maçı

Euroleague'de 12. hafta heyecanı Zenit maçıyla devam ediyor. Haftanın en dikkat çeken maçları arasında yer alan zorlu mücadelede temsilcimiz sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

CANLI SKOR:

1. Periyot oynanıyor: Zenit 7-5 Fenerbahçe Beko

ZENIT FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Euroleague'de 12. hafta maçı olan Zenit- Fenerbahçe Beko mücadelesi bu akşam 20:00'den itibaren beIN Sports HD3'den canlı yayınlanıyor.

FENERBAHÇE ÇIKIŞ PEŞİNDE

Ligde 11 maçta dört galibiyet ve 7 yenilgi alan sarı-lacivertli ekip 13. sırada bulunuyor. Avrupa Ligi'ndeki ilk 2 maçını kazanan Fenerbahçe Beko, sonraki 9 maçta 2 galibiyet elde edebildi.

Son olarak 11. haftada evinde 'yı konuk eden sarı-lacivertli takım, sahadan 86-90 mağlup ayrılmıştı.

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