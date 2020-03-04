Maccabi FOX - Anadolu Efes maçına sınırlı seyirci
Turkish Airlines Euroleague'in 27. haftasında Anadolu Efes'in deplasmanda Maccabi FOX ekibiyle karşı karşıya geleceği maç koronavirüse önlem için seyircisiz oynanacağı açıklanmıştı. Maçın başlamasına az bir süre kala maça sınırlı sayıda seyirci alınacağı duyuruldu.
Euroleague'de 27. hafta maçında İsrail'de oynanacak olan Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes mücadelesi Koronavirüs'e önlem için seyircisiz oynanacağı açıklanmıştı. Kısa süre önce sınırlı sayıda seyirci alınacağı bu sayının da 5 bin civarında olduğu öğrenildi.
Maccabi Tel Aviv ile Anadolu Efes bugün TSİ 22:15'te başlayan mücedelede karşı karşıya geliyor.
İsrail Sağlık Bakanlığı ise ülkede 5 binden fazla kişinin aynı yerde olmasının sakıncalı olduğunu duyurmuştu.
10.383 kapasiteli Menora Mivtachim Arena'da Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes maçı için tüm biletler tükenmişti.
- 04.03.2020
- Güncelleme: 04.03.2020 22:22
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