Maccabi FOX - Anadolu Efes maçına sınırlı seyirci

Euroleague'de 27. hafta maçında İsrail'de oynanacak olan Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes mücadelesi Koronavirüs'e önlem için seyircisiz oynanacağı açıklanmıştı. Kısa süre önce sınırlı sayıda seyirci alınacağı bu sayının da 5 bin civarında olduğu öğrenildi.

Maccabi Tel Aviv ile Anadolu Efes bugün TSİ 22:15'te başlayan mücedelede karşı karşıya geliyor.

İsrail Sağlık Bakanlığı ise ülkede 5 binden fazla kişinin aynı yerde olmasının sakıncalı olduğunu duyurmuştu.

10.383 kapasiteli Menora Mivtachim Arena'da Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes maçı için tüm biletler tükenmişti.