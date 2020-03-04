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04 Mart 2020, Çarşamba
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Maccabi FOX 77 - 75 | ÖZET İZLEYİN

Maccabi FOX 77 - 75 Anadolu Efes | ÖZET İZLEYİN

Bu sezon ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden , 'nin 27. haftasında deplasmanda 'in Maccabi FOX ekibiyle karşılaştı. Temsilcimiz zorlu karşılaşmayı 77-75 kaybetti. Bu sonuçla Anadolu Efes'in 11 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Basketbolda 'nin 27. haftasında , temsilcisi Maccabi FOX'a 77-75 mağlup oldu.

Karşılaşmanın başında dışarıdan şutları kaçıran ve ribauntlarda etkisiz kalan Anadolu Efes, 3. dakikada 19-4 geriye düştü. Rakibinin top kayıplarını 7-0'lık seriyle değerlendiren lacivert-beyazlı ekip, 6 top kaybı yaptığı ilk çeyreği 21-11 geride tamamladı.

Maçın 2. periyoduna Simon'un 5 sayısıyla başlayan Anadolu Efes; topu iyi paylaşarak Micic ve Singleton ile basketler buldu. Konuk ekip, Moerman'ın 3 sayılık basketiyle 17. dakikada 32-31 üstünlük yakaladı. Periyodun son saniyesinde Simon ile bir basket daha bulan Anadolu Efes, soyunma odasına 42-36 önde gitti.

Anadolu Efes, ikinci yarıya da Simon ile iyi başladı ve 21. dakikada farkı 10 sayıya (46-36) çıkardı. Larkin ve Micic'in etkisiz kalmasıyla organize olmakta zorlanan lacivert-beyazlı takım karşısında Wilbekin ile skor üreten Maccabi FOX, 24. dakikada farkı bir sayıya indirdi: 50-51. Pleiss ile boyalı alandan sayılar bulan Anadolu Efes, 3. periyodu 59-57 önde tamamladı.

Maccabi FOX, 4. periyodun başında Reynolds ile basket bularak 59-59 beraberliği yakaladı. Savunma ribauntlarını toplamaya başlayan Anadolu Efes, Beaubois'in 3 sayılık basketiyle 35. dakikada farkı 8 sayıya (69-61) çıkardı. Ev sahibi ekip, Caloiaro'nun üst üste 3 sayılık basketleriyle oyuna ortak olmasını bildi ve Hunter'ın smaç basketiyle 39. dakikada 73-71 öne geçti. Son dakikaya 75-71 geride giren Anadolu Efes, Micic'in 3 sayılık basketi sonrası faul atışından bulduğu basketle 75-75 beraberliği yakaladı. Bitime 9,6 saniye kala 77-75 geriye düşen lacivert-beyazlı ekip, son hücumu iyi değerlendiremeyince sahadan bu şekilde mağlup ayrıldı.

Anadolu Efes, 11 maç sonra THY Avrupa Ligi'nde yenildi. Liderliğini sürdüren lacivert-beyazlı ekip, 4. kez mağlup oldu.

1. PERİYOT SONUCU | MACCABI FOX 21-11 ANADOLU EFES

İLK YARI SONUCU | MACCABI FOX 36-42 ANADOLU EFES

3. PERİYOT SONUCU | MACCABI FOX 57-59 ANADOLU EFES

MAÇ SONUCU | MACCABI FOX 77-75 ANADOLU EFES

  1. 04.03.2020
  2. Güncelleme: 05.03.2020 00:48
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