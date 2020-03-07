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07 Mart 2020, Cumartesi
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Fener yine kayıp

Fener yine kayıp

Avrupa Ligi’nde play-off mücadelesi veren F.Bahçe Beko, deplasmanında tutunamadı. ve Lauverng’nin sayıları sarı-lacivertli takıma yetmedi.

Çarşamba akşamı seyircisi önünde 'u devirerek moral bulan Beko, dün çıktığı deplasmanında direnemedi: 68-82. Maça etkili başlayan ekibi, ilk çeyreği 26-18 önde geçti. İkinci periyotta 22-15 üstünlük kuran Kanarya, soyunma odasına umutlu girdi: 40-41. Ancak ev sahibi ekip ikinci yarıya da etkili başladı ve 23-14'lük bir seri ile final periyoduna 10 sayı farkla (64-54) önde girmeyi başardı.

LAUVERGNE YETMEDİ
Karşılaşmada Khimki'den Alexey Shved 23 sayıyla en skorer isim olurken, Fenerbahç'de 13, Joffrey Lauvergne ise 10 sayıyla skora katkıda bulundu. Sarı-lacivertliler 28. haftada 15'inci yenilgisini alarak play-off için önemli bir avantaj yitirdi. Fenerbahçe Beko, 29. hafta mücadelesinde seyircisi önünende Panathinaikos'u ağırlayacak.
  1. 7.3.2020
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