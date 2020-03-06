Zeljko Obradovic: Oyuncularımı hep korudum ama...
THY Euroleague'nin 28'inci haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Khimki ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz zorlu karşılaşmada 82-68 mağlup oldu. Maç sonu açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, "Hayatım boyunca oyuncularıma saygı duydum ve korudum. Bu akşamki oynama şekillerinden dolayı çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, Khimki Moskova karşısında alınan mağlubiyetin ardından açıklamada bulundu.
Obradovic açıklamalasında "Aslında bizim sezonumuzun tablosu bu maç. Birçok maçı bu şekilde oynadık. Bu kadar önemli bir maçı bu şekilde oynayınca benim bunu anlamam çok zor." ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirdi.
"ÇOK ÜZGÜNÜM"
Deneyimli koç açıklamalarını şu ifadelerle tamamladı. "Hayatım boyunca oyuncularıma saygı duydum ve korudum. Bu akşamki oynama şekillerinden dolayı çok üzgünüm. İki takım vardı. Biri savaşmaya hazır, diğeri sanki hazırlık maçına çıkmış gibi oynadı."
- 06.03.2020
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Yorum
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Zeljko Obradovic: Oyuncularımı hep korudum ama... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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