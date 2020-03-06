Zeljko Obradovic: Oyuncularımı hep korudum ama...

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, Khimki Moskova karşısında alınan mağlubiyetin ardından açıklamada bulundu.

Obradovic açıklamalasında "Aslında bizim sezonumuzun tablosu bu maç. Birçok maçı bu şekilde oynadık. Bu kadar önemli bir maçı bu şekilde oynayınca benim bunu anlamam çok zor." ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Deneyimli koç açıklamalarını şu ifadelerle tamamladı. "Hayatım boyunca oyuncularıma saygı duydum ve korudum. Bu akşamki oynama şekillerinden dolayı çok üzgünüm. İki takım vardı. Biri savaşmaya hazır, diğeri sanki hazırlık maçına çıkmış gibi oynadı."