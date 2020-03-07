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07 Mart 2020, Cumartesi
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Efes geri döndü

Efes geri döndü

'nin lideri , 11 maçlık galibiyet serisini yitirdiği Maccabi dönüşü evinde ağırladığı 'u farklı yenerek kendine geldi: 91-79.

'nin lideri , 11 maçlık galibiyet serisini yitirdiği Maccabi dönüşü evinde ağırladığı 'u farklı yenerek kendine geldi: 91-79. Tribünleri dolduran 15 bin kişinin desteğini arkasına alan Efes, 24. galibiyetine elde ederek zirvede kaldı.
  1. 7.3.2020
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