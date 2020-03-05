Anadolu Efes'in konuğu Yunan ekibi Olympiakos - Son dakika THY EuroLeague haberleri - Fotomaç
05 Mart 2020, Perşembe
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Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes'in konuğu Yunan ekibi Olympiakos

'in konuğu Yunan ekibi

Anadolu Efes'in konuğu Yunan ekibi Olympiakos

Basketbol 'nin 28. haftasında , yarın Yunan temsilcisi 'u konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Çift maç haftasında ilk olarak 'de Maccabi FOX'la karşılaşan lacivert-beyazlılar, rakibine 77-75 kaybetti. Bu yenilgiyle 11 maçlık galibiyet serisi sonlanan ve 2020 yılında 'nde ilk kez kaybeden , buna karşın 23 galibiyetle liderliğini sürdürdü.

Ligde 12 galibiyetle 11. sırada bulunmasına rağmen play-off sınırındaki takımlarla aynı kazanma sayısına sahip , haftanın ilk maçında derbide Panathinaikos'u 81-78 yendi.

AVRUPA'DAKİ 686. MAÇ

Anadolu Efes, Maccabi FOX müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 686. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı takım, Avrupa arenasında oynadığı 685 karşılaşmada 387 galibiyet ve 298 yenilgi aldı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde 438. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu organizasyonda bugüne kadar oynadığı 437 karşılaşmada 230 galibiyet ve 207 yenilgi yaşadı.

İki ekip THY Avrupa Ligi'nde bugüne dek 39 kez karşılaştı. Bu 39 maçın 21'ini Yunan ekibi, 18'ini Anadolu Efes kazandı.

Sezonun ilk yarısındaki karşılaşmayı Anadolu Efes, deplasmanda 86-67 kazanmıştı.

  1. 05.03.2020
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