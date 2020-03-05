Efes'in nefesi yetmedi
Temsilcimiz Anadolu Efes, İsrail ekibi Maccabi'ye mağlup oldu.
THY Avrupa Ligi'nde zirvede yer alan temszilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv'e 75-77 mağlup oldu. İlk çeyreği 21-11 önde geçen, devreyi de 6 sayı farkla 42-36 galip biti ren Anadolu Efes, ikinci yarıda adeta durdu. Üçüncü çeyrek sonunda fark 2 sayıya kadar düştü (57-59). Son periyotta da rakibine engel olamayan temsilcimiz sahadan 75-77 mağlup ayrıldı. Lacivert-beyazlılar 27'inci maçında 4'üncü yenilgisini tattı.
- 5.3.2020
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