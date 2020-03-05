Efes'in nefesi yetmedi - Son dakika THY EuroLeague haberleri - Fotomaç
05 Mart 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler THY EuroLeague Efes'in nefesi yetmedi

Efes'in nefesi yetmedi

Efes'in nefesi yetmedi

Temsilcimiz , ekibi 'ye mağlup oldu.

Avrupa Ligi'nde zirvede yer alan temszilcimiz , deplasmanda karşılaştığı ekibi FOX 'e 75-77 mağlup oldu. İlk çeyreği 21-11 önde geçen, devreyi de 6 sayı farkla 42-36 galip biti ren Anadolu Efes, ikinci yarıda adeta durdu. Üçüncü çeyrek sonunda fark 2 sayıya kadar düştü (57-59). Son periyotta da rakibine engel olamayan temsilcimiz sahadan 75-77 mağlup ayrıldı. Lacivert-beyazlılar 27'inci maçında 4'üncü yenilgisini tattı.
  1. 5.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Efes'in nefesi yetmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN