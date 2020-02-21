Bayern Münih 63-88 Anadolu Efes | MAÇ SONUCU - Son dakika THY EuroLeague haberleri - Fotomaç
21 Şubat 2020, Cuma
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63-88 | MAÇ SONUCU

Bayern Münih 63-88 Anadolu Efes | MAÇ SONUCU

Basketbol Takımı, 25. hafta maçında deplasmanda 'nın ekibine konuk oldu. Ligde geride kalan hafta play-off'a kalmayı garantileyen Anadolu Efes, Shane Larkin'in olmadığı maçta rakibini 88-63 mağlup etti.

ile , 25. hafta maçında karşı karşıya geldi. Audi Dome'da oynanan karşılaşmada temsilcimiz Anadolu Efes, Shane Larkin'in sakatlığı nedeniyle forma giymediği maçta Bayern Münih'i 88-63 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Lider durumda bulunan Lacivert-Beyazlılar, Bayern Münih engelini de rahat aştı. Üst turda ev sahibi avantajını almak isteyen Efes, sakat ve eksiklere rağmen sahadan 88-63 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Ergin Ataman yönetimindeki Efes, toplamda üst üste 10. maçını kazanırken dış sahadaki galibiyet serisini de 10 maça çıkarmayı başardı.

  1. 21.02.2020
  2. Güncelleme: 22.02.2020 00:48
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