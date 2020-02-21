Bayern Münih 63-88 Anadolu Efes | MAÇ SONUCU

Bayern Münih ile Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 25. hafta maçında karşı karşıya geldi. Audi Dome'da oynanan karşılaşmada temsilcimiz Anadolu Efes, Shane Larkin'in sakatlığı nedeniyle forma giymediği maçta Bayern Münih'i 88-63 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Lider durumda bulunan Lacivert-Beyazlılar, Bayern Münih engelini de rahat aştı. Üst turda ev sahibi avantajını almak isteyen Efes, sakat ve eksiklere rağmen sahadan 88-63 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Ergin Ataman yönetimindeki Efes, toplamda üst üste 10. maçını kazanırken dış sahadaki galibiyet serisini de 10 maça çıkarmayı başardı.