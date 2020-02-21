Bayern Münih 63-88 Anadolu Efes | MAÇ SONUCU
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 25. hafta maçında deplasmanda Almanya'nın Bayern Münih ekibine konuk oldu. Ligde geride kalan hafta play-off'a kalmayı garantileyen Anadolu Efes, Shane Larkin'in olmadığı maçta rakibini 88-63 mağlup etti.
Bayern Münih ile Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 25. hafta maçında karşı karşıya geldi. Audi Dome'da oynanan karşılaşmada temsilcimiz Anadolu Efes, Shane Larkin'in sakatlığı nedeniyle forma giymediği maçta Bayern Münih'i 88-63 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.
Lider durumda bulunan Lacivert-Beyazlılar, Bayern Münih engelini de rahat aştı. Üst turda ev sahibi avantajını almak isteyen Efes, sakat ve eksiklere rağmen sahadan 88-63 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından Ergin Ataman yönetimindeki Efes, toplamda üst üste 10. maçını kazanırken dış sahadaki galibiyet serisini de 10 maça çıkarmayı başardı.
- 21.02.2020
- Güncelleme: 22.02.2020 00:48
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Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
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Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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