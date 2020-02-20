Fenerbahçe Beko 65-94 Real Madrid | MAÇ SONUCU
THY Euroleague'in 25. haftasında Fenerbahçe Beko sahasında İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk etti. Güçlü rakibine 94-65'lik skorla mağlup olan sarı-lacivertliler 14. kez yenilip play-off yolunda ağır yara aldı.
Detaylar geliyor...
- 20.02.2020
- Güncelleme: 20.02.2020 22:34
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Fenerbahçe Beko 65-94 Real Madrid | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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