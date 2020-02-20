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20 Şubat 2020, Perşembe
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Beko 65-94 | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe Beko 65-94 Real Madrid | MAÇ SONUCU

THY Euroleague'in 25. haftasında Beko sahasında İspanyol ekibi 'i konuk etti. Güçlü rakibine 94-65'lik skorla mağlup olan sarı-lacivertliler 14. kez yenilip play-off yolunda ağır yara aldı.

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  1. 20.02.2020
  2. Güncelleme: 20.02.2020 22:34
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