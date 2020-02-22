İtalyan hakem Luigi Lamonica Yunanistan'da saldırıya uğradı - Son dakika THY EuroLeague haberleri - Fotomaç
22 Şubat 2020, Cumartesi
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hakem Yunanistan'da saldırıya uğradı

İtalyan hakem Luigi Lamonica Yunanistan'da saldırıya uğradı

EuroLeague'de oynanan Panathinaikos-Barcelona maçı sonrası otele ulaşmak için taksiye binen hakem ve maçın diğer hakemleri yolculuk sırasında taraftarların saldırısına uğradı. Hakemler, hastaneye kaldırıldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

EuroLeague'de oynanan Panathinaikos-Barcelona maçı sonrası şoke eden bir olay yaşandı. Karşılaşmayı yöneten hakem saldırıya uğradı. Mücadeleyi Panathinaikos, 92-81 kaybetmişti.

basınında yer alan haberlere göre karşılaşma sonrası otele gitmek için taksiye binen hakemler, kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğradı. Hafif yaralanan Lamonica hastaneye kaldırıldı.

İtalyan hakem saldırganlardan şikayetçi oldu. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı ifade ediliyor.

  1. 22.02.2020
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