İtalyan hakem Luigi Lamonica Yunanistan'da saldırıya uğradı
EuroLeague'de oynanan Panathinaikos-Barcelona maçı sonrası otele ulaşmak için taksiye binen İtalyan hakem Luigi Lamonica ve maçın diğer hakemleri yolculuk sırasında Yunan taraftarların saldırısına uğradı. Hakemler, hastaneye kaldırıldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
THY EuroLeague'de oynanan Panathinaikos-Barcelona maçı sonrası şoke eden bir olay yaşandı. Karşılaşmayı yöneten İtalyan hakem Luigi Lamonica saldırıya uğradı. Mücadeleyi Panathinaikos, 92-81 kaybetmişti.
Yunan basınında yer alan haberlere göre karşılaşma sonrası otele gitmek için taksiye binen hakemler, kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğradı. Hafif yaralanan Lamonica hastaneye kaldırıldı.
İtalyan hakem saldırganlardan şikayetçi oldu. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı ifade ediliyor.
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
İtalyan hakem Luigi Lamonica Yunanistan'da saldırıya uğradı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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