Alba Berlin 86-99 Anadolu Efes | ÖZET İZLE - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
27 Şubat 2020, Perşembe
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Haberler Basketbol Anadolu Efes seriyi sürdürdü

86-99 | ÖZET İZLE

Alba Berlin 86-99 Anadolu Efes | ÖZET İZLE

Euroleague'de liderlik koltuğunda oturan temsilcimiz , 26. hafta mücadelesinde Alman ekibi 'e konuk oldu. Lacivert-beyazlılar baştan sona üstün götürdüğü maçı 99-86 kazanarak Euroleague'de üst üste 11, toplamda 23. galibiyetini elde etti. Ev sahibi Alba ise 17. mağlubiyetini aldı.

Basketbolda 'nin 26. haftasında , deplasmanda temsilcisi 'i 99-86 yenerek, üst üste 11'inci galibiyetini aldı.

Almanya'nın başkenti 'deki Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk 5 dakikasını 18-14 önde geçen Anadolu Efes, ilk periyodu da 32-21 üstün tamamladı.

İkinci periyotta rakibin sayı bulmasına ve fark 3 sayıya kadar indirmesine izin veren lacivert-beyazlı takım, soyunma odasına 50-47 önde girdi.

İKİNCİ YARIDA GERİ DÖNÜŞE İZİN VERMEDİ

Üstün bir oyun sergilediği üçüncü periyodu 79-65 önde bitiren Anadolu Efes, son periyotta skor üstünlüğünü de sürdürerek karşılaşmadan 99-86 galip ayrıldı.

Böylelikle üst üste 11'inci, toplamda 23'üncü galibiyetini alan Anadolu Efes, liderliğini sürdürdü.

Anadolu Efes'te Vasilije Micic 23, ev sahibi ekipte de Martin Hermannsson 19 sayıyla takımlarının en skorer oyuncuları oldu.

  1. 27.02.2020
  2. Güncelleme: 28.02.2020 00:34
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