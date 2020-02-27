Potanın da kralı Cimbom!

ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko'yu 80-75 mağlup etti ve 9 yıl sonra deplasmanda galibiyete ulaşmış oldu. Ataşehir'deki mücadelede son çeyrekte 8 sayı öne geçen Fenerbahçe, son 5 dakikada sayı atamadı. Bu bölümde müthiş bir seri yakalayan Cimbom, sahadan 80-75 galip ayrıldı. Basketbolda dün oynanan diğer maçlarda sonuçlar şöyle: Darüşşafaka- T.Telekom: 77-80, Tofaş-Bahçeşehir: 77- 76, Ormanspor-İTÜ: 73- 70, TEKSÜT Bandırma- Arel Üni.: 99-65.