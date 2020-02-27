Potanın da kralı Cimbom!
G.Saray, ezeli rakibi F.Bahçe’yi potada da devirdi Sarı-kırmızılılar, son 5 dakikada 8 sayı geriden gelip kazandı ve Ataşehir’de 9 yıl sonra güldü.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko'yu 80-75 mağlup etti ve 9 yıl sonra deplasmanda galibiyete ulaşmış oldu. Ataşehir'deki mücadelede son çeyrekte 8 sayı öne geçen Fenerbahçe, son 5 dakikada sayı atamadı. Bu bölümde müthiş bir seri yakalayan Cimbom, sahadan 80-75 galip ayrıldı. Basketbolda dün oynanan diğer maçlarda sonuçlar şöyle: Darüşşafaka- T.Telekom: 77-80, Tofaş-Bahçeşehir: 77- 76, Ormanspor-İTÜ: 73- 70, TEKSÜT Bandırma- Arel Üni.: 99-65.
- 27.2.2020
-
Giray Bulak: Arda Turan Sivasspor'u şampiyon yapar
Toplam 2
Yorum
şems Arda şimdi nerede?
-
Transfer bombası basına sızdı! Derbide onu izlemişler
Toplam 1
Yorum
ALANYA YA İSTİKAMET GÖRÜNÜYOR OZAN MI ZATEN MAÇ BİTTİKTEN SONRA OYNUYOR ZATEN. ELİNDE MİKRAFONLA BU GÖRÜLDÜ. ALANYA YA TEKRAR MI GİDECEK NE ?
-
Fenerbahçe'de çeyrek asırlık duvar yıkıldı! Volkan Demirel...
Toplam 1
Yorum
DİLERİZ Kİ FUTBOLA DÖNERLER. DUVARA DEĞİL BU OYNANAN FUTBOLLA ÖRÜNEN BİR DUVAR DEĞİLDİ. FUTBOLLA OLMADIĞINI NET GÖSTERDİ GS.
Potanın da kralı Cimbom! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.