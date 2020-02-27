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27 Şubat 2020, Perşembe
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Potanın da kralı !

Potanın da kralı Cimbom!

G.Saray, ezeli rakibi F.Bahçe’yi potada da devirdi Sarı-kırmızılılar, son 5 dakikada 8 sayı geriden gelip kazandı ve ’de 9 yıl sonra güldü.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray Doğa Sigorta, Beko'yu mağlup etti ve 9 yıl sonra deplasmanda galibiyete ulaşmış oldu. 'deki mücadelede son çeyrekte 8 sayı öne geçen Fenerbahçe, son 5 dakikada sayı atamadı. Bu bölümde müthiş bir seri yakalayan , sahadan 80-75 galip ayrıldı. dün oynanan diğer maçlarda sonuçlar şöyle: - T.Telekom: 77-80, Tofaş-Bahçeşehir: 77- 76, Ormanspor-İTÜ: 73- 70, TEKSÜT Bandırma- Arel Üni.: 99-65.

  1. 27.2.2020
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